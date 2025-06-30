شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد مقاعد المرأة فى الانتخابات البرلمانية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح قانون الانتخابات البرلمانية المعنى بممارسة الحياة السياسية والنيابية في مصر تقسيم الوائر الانتخابية والقوائم وعدد المرشحين المطلوب في كل دائرة .

ووفقًا للمادة "5" من قانون رقم 84 لسنة 2025 المعنى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بقانون 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شان تقسيم دوائر مجلس النواب تتضمن القائمة اللآتى:

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطين مساوياً له .

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عند "40"مقعدًا من الأعداد والصفات الآتية

- ثلاثة مترشحين من المسيحين.

- مترشحان الثان من العمال والفلاحين.

- مترشحان اثنان من الشباب .

- مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة .

- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج .

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم"20" امرأة على الأقل .

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عند "102" من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

- تسعة مترشحين من المسيحين .

- ستة مترشحين من العمال والفلاحين .

- سنة مترشحين من الشباب .

- ثالثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

من أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم "21" مرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية الآي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستفليين غير منتمين الأحزاب أو أن تجمع بينهم . وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشيح.