العاصفتان «باري» و«فلوسي» تتشكلان قبالة ساحل المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي إن العاصفة الاستوائية «باري» تشكلت، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة على ساحل المكسيك المطل على المحيط الأطلسي في المكسيك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مركز الأعاصير إنه في حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كان مركز العاصفة يقع على بعد حوالي 90 ميلا (140 كيلومترا) شرق مدينة توكسبان المكسيكية وحوالي 165 ميلا (265 كيلومترا) جنوب شرق تامبيكو بالمكسيك.

وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة).

وكانت «باري» تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 6 أميال (9 كيلومترات) في الساعة.

وتم توجيه تحذير من العاصفة الاستوائية لمنطقة ساحل المكسيك الممتدة من بوكا دي كاتان جنوبا إلى تيكولوتلا.

من المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة أكبر قليلا قبل أن تصل إلى ساحل جنوب شرق المكسيك.

ومن المتوقع أن تتراجع قوة العاصفة بسرعة بعد انتقالها إلى داخل البلاد.

وفي غضون ذلك، تشكلت العاصفة الاستوائية (فلوسي) قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك. وكانت العاصفة على بعد نحو 240 ميلا (390 كيلومترا) جنوب أكابولكو وتتحرك غربا بسرعة 9 أميال/ساعة (15 كم/ساعة) مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 40 ميلا/ ساعة (65 كم/ساعة).

وتم إصدار تحذير من العاصفة الاستوائية لمنطقة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك الممتدة من زيهواتانيجو إلى كابو كورينتيس.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة «فلوسي» إلى إعصار غداً الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، لكنها ستبقى في المياه المفتوحة غرب المكسيك.