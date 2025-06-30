وزيرة البيئة تعليقا على حرائق القبيات: من دون ملاحقة ومحاسبة سيتكرر هذا المشهد المأساوي

اشارت وزيرة البيئة الدكتورة ​تمارا الزين​ تعليقا على الحرائق التي اندلعت في القبيات، الى ان "​حرائق القبيات​ اليوم تُضاف إلى سجل التسيّب وانعدام المسؤولية عند من لا يتورعون عن إشعال حريق من أجل الحطب وحفنة من الدولارات، وللأسف كما في كل سنة، لا وصول إلى المرتكبين!".

ولفتت الزين في تصريح لها، إلى أن "فرق التدخل والدفاع المدني والجيش اللبناني لم يستطعوا حتى الساعة إطفاء الحريق، وسرعة الرياح تصعّب المهمة على الجميع".

وأكدت الوزيرة الزين أنه "من دون ملاحقة ومحاسبة، سيتكرر هذا المشهد المأساوي، وهذه السنة سنكون أمام مخاطر متزايدة بسبب الشح والجفاف".

وتابعت "هذا يأخذنا إلى ضرورة الإستعانة بالمزيد من حراس الأحراج والتنسيق الفعّال مع البلديات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني".