مجموعة السبع تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة بشأن الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات

أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة في الخلاف بشأن اتفاق على حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع بعد قمة عقدت هناك في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلا من ذلك للضرائب بموجب نظام أمريكي موازي.

وقد تم الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، بعد عودته إلى منصبه في كانون الثاني، عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.