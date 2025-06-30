"يسرائيل هيوم" عن مقربين من نتانياهو: المطروح فقط في غزة صفقة وفقا لمخطط ويتكوف يمكن العودة بعدها إلى المعركة

يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو: نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، أن "تحليل الجيش للوضع في غزة غير مكتمل، ولا تزال لدى حماس قيادات بارزة وقوات نظامية وسيطرة على العمليات الأمنية".
وذكر المسؤولون بالحكومة، أنه "نرفض قول الجيش إن عملية عربات غدعون شارفت على الانتهاء لأن حماس لم تهزم بعد".
كذلك نقلت "يسرائيل هيوم" عن مقربين من نتانياهو، أن "رئيس الوزراء لم يتنازل عن أهداف الحرب وإنهاء الحرب غير مطروح على الطاول، فالمطروح فقط صفقة وفقا لمخطط ويتكوف يمكن العودة بعدها إلى ساحة المعركة".
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