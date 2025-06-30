توم براك: الخلاف التركي الأميركي حول مقاتلات إف-35 ستتم تسويته بحلول نهاية العام

أكد الموفد الأميركي إلى سوريا توم براك أن الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول العقوبات المفروضة على أنقرة واستبعادها من برنامج تطوير مقاتلات "إف - 35" لشرائها أنظمة دفاع جوي روسية، سيلقى تسوية على الأرجح بحلول نهاية العام.

واوضح براك لوكالة الأناضول الرسمية، "إنني واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حل بحلول نهاية العام، وأنا على قناعة بأنه ستتم تسوية المشكلة".