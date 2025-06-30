الرئيس الإيراني: مستعدون لفتح فصل جديد في العلاقات مع الجيران في منطقة الخليج

اكد الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ إن بلاده مستعدة لتعاون كامل مع مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال ذلك فتح فصل جديد في العلاقات مع الجيران في منطقة الخليج، حسب وكالة مهر للأنباء.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن سياسة الجوار وتطوير العلاقات مع دول المنطقة يشكلان استراتيجية أساسية لإيران، وأن حكومة بلاده تبدي اهتماماً خاصاً في دفع هذه السياسة قدماً.

و كانت الدول الخليجية والعربية والإسلامية دانت الهجمات التي شنتها إسرائيل في 13 من الشهر الجاري على إيران وعلى مدار أكثر من عشرة أيام واستهدفت مواقع نووية وعسكرية.