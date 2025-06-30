شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: ثورة 30 يونيو أعظم ثورات مصر الحديثة وأنقذت الدولة من الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن ثورة 30 يونيو تمثل واحدة من أعظم محطات النضال الوطني في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنها لم تكن مجرد احتجاج على سياسات جماعة الإخوان، بل كانت ثورة شعبية مكتملة الأركان لإنقاذ الدولة من السقوط والانهيار.

وقال "الشهابي" إن الشعب المصري أدرك مبكرًا أن جماعة الإخوان لا تسعى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، بل إلى تمكين تنظيم دولي يعمل لحسابه الخاص، لا يؤمن بالوطن، ولا يعترف بمؤسسات الدولة.

وأضاف: "كنا أمام مشروع خبيث لتفكيك الدولة من الداخل، سواء عبر أخونة مؤسسات الحكم، أو التقارب مع الجماعات المتطرفة، أو تمرير دستور مفصل على مقاس الجماعة".

وأشار إلى أن عظمة ثورة 30 يونيو أنها جسدت وحدة حقيقية بين الشعب ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة التي انحازت لإرادة الجماهير، فكان التحام الشعب والجيش لحظة فاصلة غيرت مسار الوطن.

وأوضح "الشهابي" أن التاريخ سيحكم على هذه الثورة باعتبارها نقطة تحول، مكنت المصريين من استعادة بلدهم، وبناء جمهورية جديدة تقوم على التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن ما تحقق بعد 30 يونيو من نهضة في كل المجالات لم يكن ليتحقق لولا هذا التحرك الشعبي العظيم.