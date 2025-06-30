شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشيد بنتائج زيارة لجنة الإدارة المحلية لمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية للجنة الإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على نجاح الزيارة الميدانية الأخيرة لمحافظة الإسكندرية التي امتدت على مدار أربعة أيام من الأربعاء إلى السبت 25 إلى 28 يونيو 2025.

وأشاد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، بما تضمنته الجولة التفقدية بزيارة عدد كبير من المشروعات في محافظة الإسكندرية، وكذلك الملاحظات والتوصيات بشأن كافة الإشكاليات التي تم رصدها.

كما ثمن رئيس مجلس النواب، التعاون بين اللجنة والمحافظة في متابعة العديد من المشروعات في الإسكندرية، والتنسيق من أجل مزيد من تحقيق الأهداف، بما يعكس أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لأول مرة يشيد رئيس مجلس النواب على منصة المجلس بزيارة لجنة برلمانية إلى إحدى المحافظات.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه تابع على مدار الأيام الماضية زيارة لجنة الإدارة المحلية لمحافظة الإسكندرية وأداء اللجنة أثناء تفقدها للمشروعات في المحافظة والوقوف إلى احتياجاتها.