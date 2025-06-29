السفير الإيراني في الأمم المتحدة ينفي توجيه أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها

نفى السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني توجيه "أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها، بعدما دعت صحيفة إيرانية الى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا".
واوضح السفير الايراني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية، "كلا، ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".
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