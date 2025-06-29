"واشنطن بوست": واشنطن اعترضت اتصالات لمسؤولين إيرانيين قالوا فيها إن ضرر القصف الأميركي أقل من المتوقع

نقلت صحيفة "​واشنطن​ بوست" عن مصادر، أن "واشنطن اعترضت اتصالات لمسؤولين إيرانيين قالوا فيها إن ضرر القصف الأميركي أقل من المتوقع".

وكانت قد أفادت صحيفة "نيوزويك" الأميركية، نقلًا عن صور أقمار صناعية، بأنّه "يوجد أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة فوردو النووية بإيران بعد أيام من الهجوم الأميركي"، وسط تقارير أميركية تفيد بأن الهجوم لم يكن فعالًا على عكس ما يصرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكّدت أنّ "معدات ثقيلة لا تزال في مكانها وهناك أعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران"، مضيفة "مؤشرات على أن مداخل منشأة فوردو النووية ربما تم إغلاقها عمدا قبل الضربات وهناك مشاهد لطرق جديدة ومواقع حفر قرب مداخل الأنفاق الرئيسية لمنشأة فوردو النووية".

وكشفت الصحيفة أنّ "الصور تشير إلى أن إيران ربما اتخذت إجراء استباقيا لتأمين مكونات حساسة بفوردو".

وأمس، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، وفق ما نقلت عن صور أقمار صناعية، بأنّ "ال​إيران​يين بدأوا أعمالًا في منشأة ​نطنز النووية​".

ويأتي ذلك في وقت تشكك في تقارير أميركية بمدى فعالية الضربات الأميركية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، في حين يصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نجاحها ويواصل مهاجمة وسائل الإعلام التي تنفي ذلك.

وفي وقت سابق، ذكر مصدران إسرائيليان، في تصريح لشبكة "ABC" الأميركية، أنّ الوقت لا يزال مبكرًا لإعلان أنّ عملية استهداف المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان ناجحة.

وخفّف أحد المصادر من أهمية الأضرار التي لحقت ب​منشأة فوردو​ – المبنية على عمق مئات الأقدام تحت جبل جنوب غرب طهران – قائلًا إنّ "النتيجة هناك ليست جيدة على الإطلاق".

وكانت قد أفادت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركيّة، بأنّ "الضّربات العسكريّة الأميركيّة على ثلاث منشآت نوويّة إيرانيّة في نهاية الأسبوع الماضي، لم تدمّر المكوّنات الأساسيّة للبرنامج النّووي للبلاد، ومن المرجّح أنّها أعادت البرنامج إلى الوراء بضعة أشهر فقط"، وفقًا لتقييم استخباراتي أميركي مبكر وصفه أربعة أشخاص مطّلعين عليه، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وإدارته بسبب هذه التقارير.

وأشارت إلى أنّ "هذا التّقييم أعدّته وكالة استخبارات الدّفاع، الذراع الاستخباراتيّة للبنتاغون". وأوضح أحد المصادر أنّه "يستند إلى تقييم لأضرار المعركة أجرته القيادة المركزيّة الأميركيّة، في أعقاب الضّربات الأميركية".