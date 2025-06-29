توقيف مراهق عربي أميركي متهم بنشر مقاطع صادمة على الإنترنت لاغتصاب وتعذيب أطفال وحيوانات

اشارت صحيفة "صدى الوطن" الاميركية الى انه في قضية تدقّ ناقوس الخطر بشدة، حول المخاطر المحدقة التي تحيق بالمراهقين على الإنترنت، يواجه شاب عربي أميركي يبلغ من العمر 18 عاماً، اتهامات فدرالية خطيرة، لتورطه بنشر مواد إباحية للأطفال وفيديوهات تعذيب صادمة للحيوانات، في سياق نشاطه ضمن ​مجموعة سرية متطرفة​ تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى.

وبحسب ملف القضية، بدأ المتهم جوليان رائد زهرة، وهو من سكان مقاطعة ماكومب (شمال ديترويت)، ارتباطه بشبكة "764" السرية، عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وقد تأثر على مدى السنوات التالية بأفكار التنظيم المتطرف ثم بادر إلى ترويجها عبر تعريض مستخدمي منصة "ديسكورد" للتواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور صادمة لأطفال وحيوانات يتعرضون للتعذيب والاغتصاب بهدف إفساد المجتمع وتحريض الناس على إيذاء أنفسهم والآخرين، وفقاً للمحققين.

وبدأ التحقيق بشأن زهرة بعدما تلقت الوكالة الوطنية للأطفال المفقودين والمعرضين للخطر، بلاغاً في 3 كانون الثاني 2025، يشير إلى أن أحد مستخدمي منصة "ديسكورد" قام برفع محتوى إباحي للأطفال، تلاه بلاغ آخر في اليوم التالي حول نشاط مشابه لمستخدم آخر. وسرعان ما تبيّن لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أن الحسابين استخدما عنوان الإنترنت نفسه، مما دفع المحققين إلى استصدار مذكرة تفتيش للمنزل المشتبه به في بلدة ماكومب يوم 11 نيسان المنصرم، حيث تم توقيف زهرة ومصادرة هاتفة وأجهزة إلكترونية أخرى.