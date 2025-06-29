شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الثانية لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شارك اليوم الأحد النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية، بدعوة من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والوزير المفوض الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.

المعروف أن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تأتي تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأكد النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن القمة حققت في نسختها الأولى العام الماضي رواجًا ونجاحًا مبهرًا.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن النسخة الثانية التي جئنا لإطلاقها اليوم مختلفة، لأنها تؤمن بالعلوم البينية والتعاون والتكامل بينها، فهي تمزج بين التطور التكنولوجي المذهل في عالم الصناعة والتطور المتسارع في عالم الإعلام وصناعة المحتوى، وكل هذا يحمل الشباب مسئولية كبرى وبذل مجهود مستمر من أجل تطوير وتحديث أنفسهم بما يمكنهم من المنافسة في عالم الإعلام وصناعته.

وشدّد النائب الدكتور طارق سعده على أيدي شباب الإعلام العربي، داعيًا إياهم لتحمل مسئولياتهم تجاه أمتهم من خلال عملهم الخلّاق وإبداعهم في مجالهم، مؤكدًا أنه لا سبيل أمامهم سوى التسلّح بالعلم والمعرفة، فهما السبيل للتفوّق.

واختتم النائب الدكتور طارق سعده كلمته بالتأكيد على أن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي هي فرصة لشباب الإعلاميين العرب لتقديم أنفسهم بصورة فاعلة ومبهرة، بالإضافة إلى الحفاظ على إرثنا الحضاري الذي نباهي به العالم.

