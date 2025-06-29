القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين كبار: الأيام المقبلة دراماتيكية وهناك فرصة نادرة

اشارت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين كبار: ، الى ان أيام المقبلة ​دراماتيكية​ وهناك فرصة نادرة. وفي السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل. واوضحت القناة 12 بان قيادة الجيش وفي مقدمتها رئيس الأركان تطالب القيادة السياسية بتحديد الخطوات المقبلة بغزة.

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