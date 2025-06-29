نجل ترامب يفجّر مفاجأة: الطريق سيكون سهلا للرئاسة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ألمح إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إمكانية دخوله السباق الرئاسي مستقبلاً، مؤكداً أن الطريق أمامه لن يكون معقداً إذا ما قرر خوض هذا التحدي، رغم تحفظاته المرتبطة بتأثير السياسة على عائلته.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نقلتها سكاي نيوز عربية، قال إريك ترامب (41 عاماً): "السؤال الحقيقي هو: هل أريد أن أجرّ أفراد عائلتي إلى هذا العالم؟ هل أرغب أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي مررت بها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي سيكون سهلاً".

ورغم ابتعاده النسبي عن السياسة مقارنة بشقيقته إيفانكا وشقيقه دونالد جونيور، اختار إريك التركيز على إدارة أعمال العائلة منذ تولي والده الرئاسة عام 2017، إلا أنه أشار في المقابلة إلى أنه لطالما تابع المشهد السياسي عن كثب، مضيفاً: "بصراحة، لم أكن معجباً بنصف السياسيين الذين رأيتهم. أنا واثق من قدرتي على أداء المهمة بكفاءة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت انتخابات 2024 ستكون آخر جولة انتخابية يخوضها دونالد ترامب، أجاب إريك: "لا أعرف... سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك بالتأكيد أشخاص آخرون غيري".

كما دافع عن عائلته في وجه الانتقادات التي طالتها بشأن استغلال المنصب السياسي لتحقيق مكاسب مالية، قائلاً: "إذا كانت هناك عائلة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترامب". وأضاف أن الترشح للرئاسة كلّفهم غالياً، موضحاً أن ثروة العائلة كانت لتكون أكبر بكثير لو لم يدخل والده معترك السياسة.

وأوضح: "لقد أنفقنا ما يقارب 500 مليون دولار في الدفاع عن أنفسنا ضد اتهامات كاذبة بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016"، مشيراً إلى أن "تكلفة الفرصة البديلة، والتكلفة القانونية، والثمن الذي تكبدته العائلة، كانت باهظة للغاية".