سمو وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزير الخارجية الروسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسُبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلّم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط