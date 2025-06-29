شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: زيادة 50 قرشاً ضريبة على كل علبة سجائر والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل تم بزيادة 50 قرشاً ضريبة على كل عبلة سجائر سواء في الشريحة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو ما تحصل عليه الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الشريحة الأولى 48 والثانية 69 جنيها، والثالثة أكثر من 69 جنيها، لافتا إلى أن الزيادة موارد تدخل للدولة.



ولفت إلى أن الضريبة بعد الزيادة أصبحت 500 قرش بدلا من 450 ضريبة على العبلة المنتجة من المصانع المحلية، موضحا التعديلات ممكن تضيف 105 مليار جنيه موارد للدولة.



وذكر أن التعديلات تخلص السجائر زيادة 50 قرشا لكل علبة، والمواد الكحولية كلما تقلل نسبة الكحول كلما تقل نسبة الضريبة.