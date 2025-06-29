شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد شخص واحد على الأقل، في غارة جوية إسرائيلية من طائرة مُسيّرة استهدفت سيارة في بلدة كونين الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ولم تُعرف بعد هوية الشهيد، في وقت طوّقت فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني المكان.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار إسرائيل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حزب الله منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي بعد من الجهات المعنية.

وكانت قد استشهدت امرأة وأُصيب أكثر من 20 آخرين، أمس الجمعة، إثر غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ، على مواقع عدّة في قضاء النبطية، جنوبيّ لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ استهداف موقع يُستخدم لإدارة منظومة النيران بحزب الله، على حدّ ادعائه.

وأورد إعلام لبناني، أن امرأتين أصيبتا مساء الجمعة جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط بركة شقرا جنوبي لبنان.

المصدر : عرب 48