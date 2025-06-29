ترمب: مستعد لرفع العقوبات عن إيران إذا “جنحت للسلام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا «جنحت للسلام».

وأعاد ترمب التأكيد، خلال لقاء على قناة «فوكس نيوز» الأميركية، على أن الهجوم الأميركي على 3 منشآت نووية إيرانية دمرها تماماً.

وأضاف ترمب: «إيران قد لا تتخلى عن أنشطتها النووية، لكنها أنهكت تماماً».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه لم يصرح برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني للصين.

ورأى أن التوصل لتفاهم مع الصين «أمر جيد» مؤكداً: «ولدينا اتفاق جيد معهم. والصين لا تزال تدفع رسوماً جمركية كبيرة».

وقال الرئيس الأميركي إن الصين بحاجة لشركة «آبل» والشركات الأميركية الأخرى.

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