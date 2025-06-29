النشرة: الرصاص الذي يُسمع في الهرمل من داخل الاراضي السورية ناتج عن اشكال بين عائلات سورية والأمن العام السوري

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الرصاص الذي يُسمع في الهرمل من داخل الاراضي السورية ناتج عن اشكال بين عائلات سورية والأمن العام السوري، وتشهد المنطقة تبادل لاطلاق النار بين الطرفين.

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