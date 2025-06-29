قيومجيان ردًا على قاسم: كلامك من الماضي وسلّموا سلاحكم للجيش وعودوا لكنف الدولة

ردّ رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "القوّات اللّبنانيّة" الوزير السّابق ​ريشارد قيومجيان​، على تصريح الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​ أمس، الّذي تساءل: "هل تتصوّرون أن نظلّ ساكتين إلى أبد الآبدين؟ هذا غير صحيح، فنحن جماعة هيهات منّا الذلّة ولقد جرّبتمونا"، قائلًا: "المفارقة أنّك أنت تحديدًا لست ساكتًا".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "كلامك من الماضي، ويعكس ضياعًا في الموقف وغيابًا عن الفعل"، مشدّدًا على أنّ "اللّبنانيّين أيضًا سئموا انتظاركم إلى أبد الآبدين. وبعدما جرّبوكم، أمامكم خيار أوحد: سلّموا سلاحكم للجيش وعودوا إلى كنف الدّولة والشّرعيّة". ولفت إلى أنّ "المشكلة أنّكم متّم ورأيتم من مات، وتنتظرون قيامة الموتى".