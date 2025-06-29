تدابير سير على خطّ مستيتا – جبيل البحري بسبب أعمال صيانة الفاصل عند جسر الفيدار – المسلك الغربي

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار– المسلك الغربي، اعتبارًا من تاريخ 30-6-2025 ولمدّة شهر، وذلك يوميًا من الساعة21،00 مساءً ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي. لذلك، سيتمّ تحويل السير على الطريق البحرية من مفرق مستيتا باتّجاه بيروت في فترة هذه الأشغال.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.
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