افادت وسائل اعلام ​ايران​ية بتصاعد الدخان من مصفاة تبريز الإيرانية نتيجة انفجار خزان نيتروجين. وذكرت بان التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية في حادث مصفاة تبريز. واعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية بان مصفاة تبريز تعمل بصورة طبيعية.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام ايرانية: تصاعد الدخان من مصفاة تبريز الإيرانية نتيجة انفجار خزان نيتروجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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