"رويترز": الصين تمدد قروضا تجارية بقيمة 3.4 مليار دولار لباكستان

كشف مصدر في وزارة المالية الباكستانية لوكالة "رويترز"، إن "الصين مددت قروضا بقيمة 3.4 مليار دولار إلى إسلام اباد، وهو ما سيرفع احتياطيات باكستان من العملة الصعبة إلى 14 مليار دولار".

وذكر المصدر أن "بكين مددت قرضا بقيمة 2.1 مليار دولار كان في احتياطيات البنك المركزي الباكستاني على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأعادت تمويل قرض تجاري آخر بقيمة 1.3 مليار دولار سددته إسلام اباد قبل شهرين".

وأضاف أن "باكستان تلقت أيضا مليار دولار أخرى من بنوك تجارية في الشرق الأوسط و500 مليون دولار من تمويل متعدد الأطراف".

وتابع "يجعل هذا احتياطياتنا تتماشى مع هدف صندوق النقد الدولي".

وتقول السلطات الباكستانية إن اقتصاد البلاد استقر من خلال الإصلاحات الجارية في إطار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة سبعة مليارات دولار.