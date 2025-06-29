الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي خلال معارك بشمال قطاع غزة وهآرتس تتحدث عن مقتل 20 جنديا خلال 29 يوما

اعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601 خلال معارك بشمال قطاع ​غزة​.

واشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان الجندي قتل صباح اليوم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، موضحة بانه قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة من مقاتلي سلاح المدرعات. ولفتت الى ان الجيش يجري تحقيقا في الحادثة التي أدت إلى مقتل الجندي.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان 30 جنديا بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة خلال المعارك بغزة منذ استئناف القتال اذار الماضي.

وافادت "هآرتس" بمقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال 29 يوما.