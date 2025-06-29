حزب الليكود: محكمة إسرائيلية تؤجل جلسات محاكمة نتانياهو بتهم الفساد

وافقت محكمة إسرائيلية الأحد على طلب رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وفق وثيقة نشرها حزب الليكود. ونشر حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها "بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع بنيامين نتانياهو في 30 حزيران، و2 تموز". وكانت المحكمة قد رفضت الجمعة طلب نتانياهو تأجيل جلسات محاكمته.

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