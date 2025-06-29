شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر تقنين أراضى وضع اليد حتى تاريخ التصوير الجوي فى 15 أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية، وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثانية.

جاؤت الموافقة بناءً على اقتراح تقدم به المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعودة إلى تاريخ التصوير الجوى الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة وهو 15 أكتوبر 2023

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كما أقرها المجلس على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة حول نص المادة الثانية حول آخر موعد لتقنين أراضي وضع اليد، حيث طالب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان ان يكون التاريخ الذي وضعته اللجنة 18 ديسمبر 2023 ليكون متفقا مع ما جاء بقانون التصالح في مخالفات البناء والذى اعتمد هذا التاريخ كاخر تصوير جوى ويتم العمل به

وطالب نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب، بأن يكون التقنين حتى 15 أكتوبر 2023.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن التاريخ الثابت لدى الحكومة فيما يخص التصوير الجوي هو 15 أكتوبر 2023، لافتا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم التصالح فيه على بناء قام به شخص فى أملاكه الخاصة لكن قانون قواعد التصرف فى أملاك الخاصة يعالج تقنين الأوضاع فى أملاك الدولة الخاصة، هناك فرق بين الوضعين.

