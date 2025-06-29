شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق القافلة الرابعة من قوافل "إيد واحدة" فى مطروح لخدمة أكثر من 10 آلاف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأحد، القافلة الرابعة من قوافل "إيد واحدة" الشاملة، في قرية الجفيرة بمركز الضبعة - محافظة مطروح، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات التحالف الوطني.

واستضافت مدرسة الجفيرة الابتدائية فعاليات القافلة، التي قدمت حزمة شاملة من الخدمات التنموية والإنسانية، استهدفت أكثر من 10 آلاف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في المحافظة، في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وشارك في تنفيذ القافلة 11 مؤسسة من مؤسسات التحالف، من بينها: مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة صناع الخير، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة الجارحي، مؤسسة الجود، بنك الطعام المصري، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، جمعية رسالة، مؤسسة راعي مصر، وجمعية الأورمان.

وتضمنت القافلة توزيع 1500 كرتونة غذائية ونصف طن من اللحوم على الأسر داخل منازلهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية مجانية من خلال 6 عيادات تخصصية في مجالات الباطنة، والرمد، وطب الأطفال، والأنف والأذن. كما أقيم معرض متكامل للملابس أتاح للمواطنين اختيار ما يناسبهم من مختلف المقاسات والأعمار.

ولم تغفل القافلة الجانب الإنساني والترفيهي، حيث تم توزيع شنط وهدايا وألعاب على الأطفال، إلى جانب إتاحة التقديم للحصول على أجهزة تعويضية وأطراف صناعية بالمجان.

وتعكس قوافل "إيد واحدة" التزام مؤسسات التحالف الوطني بتعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بجميع أنحاء الجمهورية.



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح



تحالف الوطني يطلق القافلة الرابعة من قوافل إيد واحدة في مطروح