شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لأعضاء المجلس: "الجلسة العامة مستمرة.. وإحنا فى أسبوع السهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم الخروج من المجلس، مؤكدا أن الجلسة العامة مستمرة في الانعقاد.

ومازح "جبالي"، خلال كلمته بالجلسة العامة الأعضاء، قائلا: "إحنا في أسبوع السهرة".

وبدأ مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.