شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: ثورة 30 يونيو رمز الإرادة المصرية وانتصار الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

وجّه حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر العظيم، ولقائده الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال وشرطتنا الوطنية الباسلة، الذين حموا إرادة الشعب وصانوا مقدرات الوطن ،وذلك في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي سطّر فيها الشعب المصري أعظم صور النضال الوطني.

وقال الحزب إن ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث نهض ملايين المصريين، مؤكدين أن هويتهم الوطنية غير قابلة للتفريط أو الاختطاف؛ برزت هذه الثورة كإرادة شعبية خالصة أوقفت مخططات الظلامية والتطرف، وأعادت لمصر وجهها المشرق كدولة قوية ذات سيادة، موجهًا رسالة عرفان للرئيس السيسي - وزير الدفاع آنذاك- وانحيازه للإرادة الشعبية بشجاعة، غير عابئ بالمخاطر، واضعًا مصلحة مصر وأبنائها فوق كل اعتبار، مستندًا إلى جيش عظيم صامد لا يلين في حماية الوطن وصون كرامته."

وأضاف الحزب:" من دواعي الفخر والاعتزاز ان المصريين الأحرار كان شريكًا رئيسيًا في ملحمة الشعب المصري وتشهد الميادين بأن الحزب كان طليعة الصفوف، متحملًا المخاطر وكان جنبًا إلى جنب مع المواطنين دفاعًا عن إرادة الشعبية، رافضًا محاولات التزييف والترهيب".

وأشار إلي أن مشاركات الحزب في المحافل الدولية كانت معبرة عن صوت مصر بالخارج، مؤكدًا أن 30 يونيو ثورة شعبية خالصة غيّرت وجه التاريخ.

وتابع :" وفي احياء الذكرى الوطنية الخالدة، يجدّد حزب المصريين الأحرار التزامه الراسخ بدعم مسيرة البناء والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كما يؤكد الحزب سعيه المستمر لخدمة مصر والمصريين ساعيًا لتحقيق شعاره علشان مصر اللي بنحلم بيها وفقًا للامكانيات المتاحه، مستلهمًا من روح 30 يونيو إصرارًا على مواجهة التحديات بثبات وإيمانًا".