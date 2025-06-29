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الأمم المتحدة : يجب ألا يكون البحث عن الطعام حكما بالإعدام في غزة

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الأمم المتحدة : يجب ألا يكون البحث عن الطعام حكما بالإعدام في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الجمعة 27 يونيو 2025 ، على ضرورة ألا يكون البحث عن الطعام حكما بالإعدام في قطاع غزة .

وأوضح غوتيريش خلال مؤتمر صحفي أن الصراع الإسرائيلي الإيراني تصدر جدول الأعمال مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح باستمرار بقاء المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة طي الكتمان.

وتابع: "يُقتل الناس في غزة لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم. البحث عن الطعام لا ينبغي أن يكون حكما بالإعدام".

وأكد أن إسرائيل مُلزمة بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتسهيلها، مُذكرًا بأن جهود المساعدات الإنسانية إلى غزة لا تزال تُعرقل.

وشدد غوتيريش على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة، أينما كانوا.

المصدر : وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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