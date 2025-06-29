فلسطين تطالب بإجراءات دولية فاعلة لوقف جرائم المستوطنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالبت دولة فلسطين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار (2334)، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة؛ لضمان وضع حد لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل؛ لتفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية، وفرض عقوبات دولية على المنظومة الاستيطانية.

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