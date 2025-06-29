استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 14 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن من بين الشهداء أطفال ونساء، وشهيد من منتظري المساعدات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة توقف جميع المستشفيات في رفح وشمال القطاع، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وتعمد استهدافها بالقصف والتفجير.

وأضافت أن المستشفيات العاملة في باقي مناطق القطاع، مهددة بالخروج عن الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، جراء نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار إغلاق المعابر.

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