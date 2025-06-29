رئيس هيئة الأركان الإيرانية: لدينا شكوك جديّة بشأن التزام إسرائيل بالهدنة وسنرد بقوة إذا تعرّضنا للهجوم مجددا

أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة ال​إيران​ية عبد الرحيم موسوي، الى "شكوك جديّة لدى طهران حيال إمكانية التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار".

ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله "لم نبدأ نحن الحرب لكننا ردينا على المعتدي بكل قوتنا ولدينا شكوك جدية حيال امتثال العدو لالتزاماته بما في ذلك وقف إطلاق النار. ونحن على استعداد للرد بقوة إذا تعرّضت إيران للهجوم مجددا".

وبدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 حزيران إذ نفّذت عمليات قصف أودت بعلماء مرتبطين ببرنامج طهران النووي، حيث ردّت إيران على الهجوم بإطلاق العديد من الصواريخ والمسيرات ما ادى الى وقوع عدد من القتلى ومئات الجرحى اضافة الى تدمير عدد كبير من الأبنية والأبراج السكنية ومشآت إسرائيلية.