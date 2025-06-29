السفير الايراني بالسعودية: الاتصالات بين طهران والرياض متواصلة وعلى أعلى المستويات

لفت السّفير الإيراني لدى السّعوديّة علي رضا عنايتي، إلى أنّ "خلال الأسبوعين الماضيين، أجرت ​إيران والسعودية​ مكالمتَين هاتفيّتَين على مستوى القادة، وعدّة لقاءات، ورسائل واتصالات هاتفيّة على مستوى وزيرَي الخارجيّة، وعدّة اجتماعات على مستويات مختلفة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "السعودية أدانت علنًا عدوان الكيان الصّهيوني على إيران. كما أنّه هناك اتصالات الآن على أعلى المستويات العسكريّة والدّفاعيّة بين البلدين".

وكانت قد ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس" فجر اليوم، أنّ "وزير الدّفاع السّعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة الإيرانيّة اللّواء ​عبدالرحيم موسوي​، جرى خلاله استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين في المجال الدّفاعي، وبحث تطوّرات الأوضاع في المنطقة؛ والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".