أكّد وزير الدّاخليّة الألمانيّة ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt)، خلال تواجده قرب أنقاض مبنى في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، تعرّض لضربة إيرانيّة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، أنّه "يجب أن نعزّز دعمنا لإسرائيل".
وتُعَدّ زيارة دوبرينت الأولى لمسؤول أجنبي بعد انتهاء الحرب الّتي اندلعت بين إسرائيل وإيران في 13 حزيران الحالي، واستمرّت لمدّة 12يومًا، قبل أن يعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النّار بين البلدين.
من جانبه، وصف وزير الخارجيّة الإسرائيليّة جدعون ساعر، زيارة الوزير الألماني بأنّها "بادرة تضامن"، داعيًا المجتمع الدّولي إلى إعادة فرض العقوبات على إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الألمانية من تل أبيب: يجب أن نعزز دعمنا لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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