توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وسوريا للتعاون في مجال النقل البري الدولي

أعلن وزير النّقل والبنية التحتيّة التّركي عبد القادر أورال أوغلو (Abdulkadir Uraloglu)، على هامش منتدى "ممرّات النّقل العالميّة" الّذي عُقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات، أنّ الوفدَين التّركي والسّوري اتفقا على استئناف عمليّات النّقل البرّي بين البلدين.

وأوضح في تصريح، أنّ هذا الاتفاق يأتي في إطار "مذكّرة تفاهم للتّعاون في مجال النّقل الدّولي عبر الطّرق البرّيّة"، مشيرًا إلى أنّ بموجب اتفاقيّة النّقل الدّولي عبر الطّرق البرّيّة الموقّعة بين البلدين عام 2004، ستُستأنف عمليّات النّقل التّجاري بين ​تركيا​ و​سوريا​، مع إلغاء نظام تحويل البضائع على المعابر الحدوديّة.

ولفت الوزير إلى أنّ مذكّرة التّفاهم ستتيح وصولًا مباشرًا للبضائع من تركيا إلى الأردن والسعودية والإمارات وقطر ودول الخليج برًّا، مركّزًا على أنّ "استئناف النّقل بين تركيا وسوريا، يعزّز مكانة البلدين ليس فقط في التّجارة الثّنائيّة بل أيضًا في التّجارة الإقليميّة بين أوروبا وآسيا، ويربط الممر الأوسط بدول الخليج".