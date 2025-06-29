وزير الداخلية الألماني: برلين تسعى لشراكة مع إسرائيل في الدفاع الإلكتروني

أشار وزير الداخلية الألماني ​ألكسندر دوبرينت​، الى أن "بلاده تهدف إلى تأسيس مركز أبحاث إلكتروني مشترك مع إسرائيل وتعزيز التعاون بين أجهزة المخابرات والأمن في البلدين".

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن دوبرينت قوله خلال زيارة لإسرائيل "لا يكفي الدفاع العسكري وحده في هذا المنعطف الأمني، فمن الضروري أيضا إجراء تحديث كبير في الدفاع المدني لتعزيز قدراتنا الدفاعية الشاملة".

ووصل دوبرينت، الذي عينه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الشهر الماضي، إلى إسرائيل أمس السبت.

ووفقا لتقرير بيلد، حدد دوبرينت خطة من خمس نقاط تهدف إلى تأسيس ألمانيا لما أسماها "قبة إلكترونية" في إطار استراتيجيتها للدفاع الإلكتروني.

وفي وقت سابق، دعا رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر إلى "امتلاك ألفي صاروخ اعتراضي لتزويد ألمانيا بنظام قبة حديدية على غرار تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى".