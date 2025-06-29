الحاج حسن: نطالب الدولة بالقيام بدورها لوقف الاعتداءات وعودة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار

أشار رئيس تكتّل "نوّاب بعلبك الهرمل" النّائب ​حسين الحاج حسن​، إلى أنّهم "يريدون أن يفرضوا على المنطقة تطبيعًا مع العدو، وصلحًا يتم فيه تصفية ​القضية الفلسطينية​. ونحن كمحور مقاومة واجهنا هذا المشروع طوال السّنوات الماضية، ولن نبدّل موقفنا".

وشدّد، خلال مجلس عاشورائي أقامه "حزب الله" في باحة حسينية بلدة النبي عثمان، على أنّ "التّطبيع مع العدو هو ضدّ مصلحة ​لبنان​ وسوريا وكل المنطقة، بما فيها الدّول الّتي طبّعت مع العدو وأجرت اتفاقات سلام معه. ونحن موقفنا من هذا الأمر مبدئي وعقائدي ووطني وقومي ولن نبدّل هذا الموقف".

وطالب الحاج حسن، الدولة اللبنانية بـ"القيام بدورها مع اللّجنة الخماسيّة، لوقف الاعتداءات وعودة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار. أمّا القضايا الوطنيّة اللّبنانيّة الدّاخليّة فنحن نعالجها كلبنانيّين فيما بيننا، وليس لدينا ما نقايض به مع العدو"، مركّزًا على أنّ "هكذا تكون الّسيادة، ولا تقايض مع العدو تحت الضّغط والقصف والقتل والاغتيال".

وأكّد أنّ "المطلوب اليوم ليس تبرير العدوان الصّهيوني المستمر على لبنان، كما حصل الجمعة في النبطية والسّبت على عدد من القرى وارتقاء عدد من الشّهداء، بل المطلوب موقف وطني جامع رافض لأي عدوان على لبنان، وجامع يبلّغ إلى كل المعنيّين أنّ الأولويّة هي وقف العدوان وعودة الأسرى والبدء بالإعمار. أمّا القضايا الوطنيّة الدّاخليّة فيعالجها اللّبنانيّون فيما بينهم بالحوار والنّقاش والتّفاهم".