دريان: نحن جزء من الدولة وليس لدينا أي مشروع خارج إطارها ولا دولة من دوننا

لفت مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، خلال مشاركته في احتفال عقد قران نجل النّائب أشرف ريفي كريم في القلمون، إلى أنّه "عندما يأتي الإنسان اللّبناني إلى ​طرابلس​، يشعر بالفخر والاعتزاز، لأنه أتى إلى أهله وأحبّته في طرابلس والشمال. هذه المدينة هي العاصمة الثانية ل​لبنان​، ولها مكانة كبيرة في قلوبنا جميعًا، رغم كلّ المحاولات التي تسعى إلى شيطنتها. لكنّها تبقى مدينة الاعتدال، مدينة الوسطية، مدينة العلم والعلماء".

وأشار إلى "أنّني لن أخلط ال​سياسة​ بهذه المناسبة الاجتماعية، لأن ما قلناه بالأمس يغني عن الشرح والتفصيل. لكن، وبحكم مسؤوليتنا، نؤكد أننا نتحدّث عن تنظيم أمورنا كمسلمين، وكجزء من هذه الدّولة اللّبنانيّة. وهذا حق مكتسب لا نقاش فيه مع أحد".

وركّز دريان على أنّ "من أعجبه الكلام، فذلك جيّد، ومن قدّم ملاحظات، فنحن نصغي إليها. لكن منذ أن تولّينا مسؤوليات الإفتاء في لبنان، نذرنا أنفسنا أن نكون صمّام أمان لهذا الوطن. وقلتها مرارًا وتكرارًا: ليس لدينا أي مشروع خارج إطار الدولة. نحن جزء من هذه الدولة، ولا دولة من دوننا، ولا دولة بدون أي مكوّن أساسي في هذا البلد". وشدّد على أنّ "هذا الكلام أكرّره اليوم من طرابلس، المدينة العزيزة على قلوبنا. وأوصيكم يا أهلي، يا أبناء طرابلس، أن تحافظوا على مدينتكم، وأن تضربوا بيد من حديد على كل من يريد الإساءة إليها".