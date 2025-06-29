باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمال حصاد موسم القمح البلدي من أراضيها الزراعية في منطقة واطي السد – عيتنيت، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 150 دونمًا، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في استخدام الموارد.
وتمت زراعة هذه المساحات بالقمح ضمن خطة المصلحة السنوية لتأمين متطلبات الدورة الزراعية (أو الدورة المحصولية)، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي المملوكة لها ويعزز دورها في دعم الأمن الغذائي المحلي.
واكدت المصلحة أنها مستمرة في تطوير خططها الزراعية بما ينسجم مع مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية، وبما يخدم الصالح العام والمصلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت حصاد القمح في أراضيها الزراعية في عيتنيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.