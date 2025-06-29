عودة عزى يوحنا العاشر: أملنا ألا تمر جريمة الكنيسة بدمشق كغيرها من الجرائم من دون عقاب

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​الياس عودة​، إلى أنّ "أرض كنيسة أنطاكية العظمى قد ارتوت على مرّ التّاريخ، بدماء الشّهداء، وأوّلهم بطرس وبولس وأغناطيوس الأنطاكي، مع سائر القدّيسين الّذين استشهدوا من أجل إيمانهم بالمسيح".

ولفت، خلال ترؤّسه خدمة القدّاس في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت، إلى أنّ "أبناء هذه الكنيسة ما زالوا يعانون الإضطهاد ويهدَّدون بالإلغاء والقتل بسبب انتمائهم إلى المسيح، وقد استشهد إخوة لنا الأحد الماضي فيما كانوا يشاركون في القدّاس الإلهي ويستعدّون للمناولة. لكن هذه الكنيسة باقية بمشيئة الله، لأنّها مبنية على صخرة الإيمان و"أبواب الجحيم لن تقوى عليها" (متى 16: 18)".

وتساءل المطران عودة: "متى ينتهي التطرّف والحقد وإقصاء الآخر المختلف؟ متى يعي البشر أنّ الله خلق الإنسان، كل إنسان، على صورته ومثاله، ليعيش حياةً هانئةً بالمحبّة والرّحمة والسّلام؟ متى ستعمّ المحبّة والسّلام في أرض المسيح المصلوب من أجل خلاص العالم أجمع؟ متى يستفيق أهل هذه الأرض، ومتى يصغون لتعاليم ديانات هذه الأرض؟".

وشدّد على أنّه "مؤسف ومرفوض ومُدان أن يقتل الإنسان أخاه، ومؤلم جدًّا أن يُطعن من القريب. أملنا ألّا تمر هذه الجريمة، كغيرها العديد من الجرائم، بدون عقاب. حياة الإنسان ليست مباحة، وكرامته من كرامة خالقه، ولا يحق لأي مخلوق أن يستهين بعمل الخالق، والإنسان أرقى ما خلق".

وركّز على أنّ "صلاتنا نرفعها كي ينير الرّب الإله البصائر ويهدي العقول، ويوقظ الضّمائر ويطهّر القلوب، ومن أجل أن يغمر نفوس شهدائنا برحمته ويتقبّلهم في ملكوته مع قدّيسيه الّذين عيّدنا لهم الأحد الماضي، وأن يمنح ذويهم الصّبر والعزاء والرّجاء".

وأضاف: "باسمي وباسم إخوتي كهنة أبرشيّة بيروت وأبنائها، أقدّم التّعزية الممزوجة بالألم والرّجاء لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنا العاشر، سائلًا الرّب الإله أن يحفظ كنيستنا من كل شر ومكروه، وأن يشفي المصابين ويشدّدهم مع آباء الكنيسة وجميع أبنائها ليبقوا أمناء لإيمانهم، ولسيدهم القائل "في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم" (يو 16 : 33)".