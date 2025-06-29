عبدالله دعا للابتعاد عن التعطيل والتصعيد الداخلي: هناك مراوحة بما خص آلية تصويت المغتربين

طالب عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، الأفرقاء السّياسيّين المحليّين بـ"الابتعاد عن افتعال المشاكل الّتي لا طائلة لها"، قبيل الانتهاء من مناقشة مضمون ​قانون الانتخابات​ النيابية والتّعديلات المحتمَلة عليه، في جلسات مقرّر عقدها يوم غد للجنة النّيابيّة الفرعيّة الموكلة دراسته.

وأشار في تصريح إذاعي، إلى "عدم التّوصّل إلى تفاهم سياسي ما، والمراوحة في مربّع واحد في ما خص بند آليّة تصويت المغتربين اللّبنانيّين، أو تخصيصهم مراكز انتخابيّة محدّدة في بلاد الانتشار، أو الاكتفاء بكوتا الـ6 نوّاب فقط لا غير".

ووصف عبدالله، ملف ​اقتراع المغتربين​ بـ"الدّقيق جدًّا"، مؤكّدًا "موقف "اللّقاء الدّيمقراطي" الثّابت والرّاسخ بمساهمة الانتشار اللّبناني في عمليّة الانتخاب والاقتراع النّيابي، بعيدًا عن مسارات التّعطيل والتّصعيد الدّاخلي الّتي ليست في مكانها راهنًا، سيّما مع إدراج بنود جوهريّة وأساسيّة في جدول أعمال الجلسة النّيابيّة المقرَّرة يوم غد". ونفى "وجود أي استنسابيّة في تعاطي رئيس مجلس النّواب نبيه بري مع الملف المذكور".