أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "عند السّاعة 11:00 من يوم الإثنين 2025-06-30، ستُعقَد في مجلس النّواب جلسةٌ عامّةٌ لإقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التّاريخ المذكور وحتّى الانتهاء"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًا تزامنًا مع انعقاد جلسة نيابية غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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