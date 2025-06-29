قوى الأمن: إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًا تزامنًا مع انعقاد جلسة نيابية غدًا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "عند السّاعة 11:00 من يوم الإثنين 2025-06-30، ستُعقَد في مجلس النّواب جلسةٌ عامّةٌ لإقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ إخلاء ​شارع المصارف​ وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التّاريخ المذكور وحتّى الانتهاء"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".