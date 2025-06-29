فوج حرس بيروت اوقف امرأتين تشكلان عصابة مع آخرين لممارسة الدعارة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "ضمن اطار تدابير حفظ الأمن التي يقوم بها فوج حرس مدينة بيروت، أوقفت دورية من مفرزة التفتيش والدوريات والادارات في فوج حرس بيروت بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود و أوامر قائد فوج حرس بيروت العميد عباس الحسيني بتاريخ 28/6/2025 امرأتين في منطقة الماريوت بعد ورود شكاوى كثيرة من السكان عن تواجد دائم لاشخاص بينهم نساء يقومون بأعمال مشبوهة ومنافية للحشمة والاخلاق والاداب العامة في مكان عام" .

ولفت البيان، الى انه "بعد عملية مراقبة ، تم توقيف امرأتين منهم، بعد التحقيق معهما تبين انهما مكتومتا القيد، تم سوقهما وتسليمهما الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهما".

واردف "من جهة أخرى وحوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً من تاريخ 29/6/2025 وخلال مرور دورية من فوج حرس بيروت في منطقة الصيفي بالقرب من بيت الكتائب شاهدت أحد الاشخاص يحاول نشل ثلاثة على الطريق العام ، وعلى الفور جرى توقيفه من قبل الدورية وبالتحقيق معه تبين انه لبناني ويدعى ح.و. وجرى تسليمه الى المراجع المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه".