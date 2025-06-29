"الجديد": الرد اللبناني على ورقة باراك يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" وبري سيتواصل مع "حزب الله"

أوضحت مصادر رسميّة لقناة "الجديد"، أنّ "الردّ اللّبناني على ورقة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ​توماس باراك​ يقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، بخلاف ورقة الموفد الأميركي، الّتي دعت الجانب اللّبناني إلى تسلّم سلاح "​حزب الله​" كمدخل لضغط الولايات المتّحدة الأميركيّة على إسرائيل للانسحاب من ​جنوب لبنان​".

وأشارت إلى أنّ "التّعديلات اللّبنانيّة تقترح تلازُم الخطوات، بدءًا بإعلان الحكومة قرار تسليم سلاح "حزب الله"، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب، ليبدأ الحزب عمليّة تسليم سلاحه من شمال اللّيطاني كخطوة ثالثة تتلازم مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل".

في السّياق، لفت زوّار عين التينة والسّراي الحكومي لـ"الجديد"، إلى أنّ "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ مرتاحان لاجتماعهما، وبرّي سيتولّى نقل الصّيغة إلى "حزب الله"، والحصول على موقفه خلال يومين".