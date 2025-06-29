شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشر عن أنيابها: لن نتهاون فى محاسبة المتسبب بحادث المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، إن الحكومة لن نتهاون في محاسبة المتسبب في حادث الطريق الإقليمي الذي راح ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد إن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمساءلة والمحاسبة والمكاشفة، ونؤكد أن الحكومة ستظل علي اتصال مع أهالي الضحايا لتقديم الدعم، مع علمنا أن العزاء الحقيقي هو العمل علي عدم تكرار مثل هذه الحوادث، الذي يلهم أهاليهم الصبر ونعاهد شعب مصر أن نبذل كل ما وسعنا لحماية بنات مصر".

وأشار إلي أن مصر كانت في المركز رقم 118 في المؤشر العالمي في جودة الطرق الآن في المركز الـ18، أي صعدت 100 مركز بشكل كامل، موضحا أنه تم تطوير 6 آلاف كيلو طرق وهذه الطرق الجديدة هي السبب في انخفاض الوفيات خلال الـ10 سنوات الماضية بنسبة 29%.

وقال فوزي، إن الطرق شريان حياة، وأن الخدمات والرد رادات منتشرة وهو الأمر الذي تسبب في أن الحوادث انخفضت بنسبة 30%، مؤكدا أن هناك جهود مبذولة لكن السلوك الفردي يحتاج الوعي المروري الذي يعد مسؤولية جماعية، مضيفا :" أي كلمات التعازي لن تعبر عقيق احساس الحكومة لكن الأرواح الطاهرة التي فقدنها سوف تقوم الحكومة بالمكاشفة والمسألة".