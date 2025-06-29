شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب ممازحا الأعضاء: الكراسي مش مريحة ولا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، أجواء من الجدية الممزوجة بخفة دم المصريين، والتي تشهد مناقشة عدد من التشريعات الهامة.

وفي لحظة طريفة، مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء قائلا: " الكراسي مش مريحة ولا إيه؟.. سيادة الأمين العام، ماعندناش فلوس لبند الكراسي!"، وذلك تعليقًا على حركة بعض النواب أثناء الجلسة.

واستطرد رئيس مجلس النواب، بنبرة حاسمة: "أرجو الهدوء والاستماع، لنكمل الجلسة بشكل منضبط".

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024/2025، وسبقها الموافقة في مجموع مواده، بهدف تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.