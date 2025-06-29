شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: "الجبهة الوطنية" يحرص على النهوض بالأبحاث التطبيقية والاستفادة من شباب الباحثين والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن تأسيس أمانة للبحث العلمي والإبتكار يرجع إلى إيمان الحزب بأن مصر لن تتقدم إلا بالعلم والأبحاث وخاصة التطبيقية منها نظرا لمحدودية الموارد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأمانة البحث العلمي والإبتكار برئاسة الدكتور محمد ربيع ناصر، وحضور عدد من العلماء أعضاء الأمانة، واللواء أحمد سعد أمين العضوية والدكتور محمود مسلم أمين الإعلام.

وأشار القصير إلى أن الحزب سيقبل اى أبحاث متميزة وتوصيلها إلى المؤسسات الإقتصادية الخاصة لرعايتها من أجل تحقيق طفرة في الإنتاج، موضحا أن الحزب أعلن أنه بيت خبرة حقيقي لما يمتلكه من كفاءات وقامات علمية وتنفيذية قادرة على تقديم أفكار وحلول للعديد من المشكلات.

من ناحيته، أشار الدكتور محمد ربيع إلى أن نهج الأمانة سيركز على الإهتمام بالأبحاث التطبيقية، وستكون ظهيرا قويا للدولة في خطتها لزيادة الإنتاج من أجل تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وتشغيل عدد كبير من المصريين، وسيتم تقسيم أمانة البحث العلمي والإبتكار إلى مجموعات عمل في المجالات المختلفة، مثل الطاقة والأمن الغذائي والمياه، وغيرها من المجالات التي يقوم فيها البحث العلمي بدور كبير.

وأشار الدكتور ربيع إلى أن الأمانة ستسعى للاستفادة من شباب الباحثين من خلال برنامج طموح لاستثمار طاقاتهم وإبداعهم ووضع مصر على الطريق الصحيح، لتكون مركزا إقليميا للبحث العلمي.

وحضر الاجتماع أعضاء أمانة البحث العلمي والابتكار وعلى رأسهم الأمناء المساعدين د.ايمن فريد ابوحديد، د ماجد عبد التواب؛ د يحيى المشد؛ ود جمال سوسة.

كما حضر 12 عضوا بأمانة البحث العلمي والابتكار وهم الدكتور عبد النبي قابيل والدكتور بدوي أحمد؛ والدكتورة ماجدة الشربيني والدكتورة دينا توفيق الشربيني؛ والدكتورة آيات علام والدكتور طارق الخولي والدكتورة شيماء عشماوي؛ والدكتورة شهيرة عاصم والدكتور أحمد صبري والدكتورة أسماء أحمد والدكتورة إيمان طاهر.

أمانة البحث العلمي والإبتكار بحزب الجبهة الوطنية

أمانة البحث العلمي والإبتكار بحزب الجبهة الوطنية

أمانة البحث العلمي والإبتكار بحزب الجبهة الوطنية