شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، إن الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور.

وأشار فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إلي أنه تم تشكيل لجنة موسعة من الحكومة لمعاينة مكان الحادث والوقوف علي الحقائق بشكل كامل، موضحا أنه تم إحالة السائق إلي النيابة العامة وقد ثبت تعاطيه للمخدرات.

الحكومة تكشف ملابسات حادث الطريق الإقليمي وتؤكد: لا نعفي أنفسنا من المسؤولية

وأوضح أن وزارتي التضامن والعمل وجهات كثيرة أخري قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الحادث الذي لا نقلل منه ومن المهم جدا أن نعرف ماذا حدث، مشيرا إلي أن الطريق الإقليمي تم تأسيسه في 2018 وطوله 350 كيلو متر ويتضمن 7 حارات في الاتجاه الجنوبي التي تم غلقها لصيانة الحارات الأخرى وتم السماح في السير في الاتجاه الشمالي".

وتابع :" هناك حواجز وسط الطريق تمنع الانتقال من حارة إلي أخري، لكننا يجب أن نعترف أن بعض السلوك الفردي المنفلت يقوم بفتح منافذ بشكل غير قانون بين الحارات"، مضيفا :" لا نعفي أنفسنا من المسئولية لكن احترام مسئولية المرور مسئولية الجميع".